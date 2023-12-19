Из-за блокады поляками границы Украина понесла убытки в 1 млрд евро

Ежедневный простой одного украинского грузовика на границе стоит около 300-350 евро.

Источник фото: Ministry.for.restoration

Украинская экономика продолжает нести большие убытки из-за блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей, и эти потери пока оцениваются в 1 миллиард евро. Об этом заявил во время брифинга вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По словам Балина, ежедневный простой украинских перевозчиков на границе стоит примерно 300-350 евро за каждый грузовой автомобиль. Это заставляет компании искать альтернативные маршруты через границу с другими странами, такими как Словакия, Венгрия и Румыния, в попытке минимизировать убытки.

Кроме того, он отметил, что ситуация с блокадой настолько сложная, что большинство украинских водителей, вероятно, не смогут вернуться домой до праздничных праздников.

По данным Государственной пограничной службы в течение выходных, 16-17 декабря, количество пересечений границы Украины в сутки составило более 100 тысяч человек и около 24 тысяч транспортных средств.

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