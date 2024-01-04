В Одесской области разоблачена группа транспортеров, которые за $5 тысяч вывозили уклонистов за границу: видео

Правоохранители разоблачили группу, которая вывозила из Украины уклонистов через непризнанное Приднестровье.

В результате совместной операции украинских правоохранителей и правоохранительных органов Республики Молдова была раскрыта преступная группа, которая занималась незаконным вывозом людей из Украины через непризнанную территорию Приднестровья. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полицейские обнаружили, что злоумышленники организовывали транспортировку мужчин призывного возраста из Одесской области до границы с Приднестровьем, после чего незаконно переправляли их вне пунктов пропуска через лесные маршруты. За такие "услуги" преступники требовали от 4,5 до 5 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда. Группа использовала несколько Телеграмм-каналов для привлечения клиентов и предоставляла им инструкции относительно времени, места и условий пересечения границы.

Для прекращения этой незаконной деятельности и задержания злоумышленников была создана совместная следственная группа между Украиной и Республикой Молдова, в которую вошли представители Национальной полиции, прокуратуры, СБУ, а также Службы информации и безопасности Молдовы.

В результате совместных мероприятий на территории Молдовы были задержаны два члена этой преступной группы, один из них - во время транспортировки четырех украинских граждан. Оба задержанных, граждане Республики Молдова, были объявлены подозреваемыми за организацию незаконной миграции в составе преступной организации согласно законодательству Республики Молдова.

Правоохранительные органы продолжают расследование с целью привлечения к ответственности всех участников этой преступной схемы и виновных в незаконной переправке граждан через границу Украины.

Источник видео: Национальная полиция Украины

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