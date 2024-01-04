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На Одещині викрито групу транспортерів, які за $5 тисяч вивозили ухилянтів за кордон: відео

13:33, 4 січня 2024
Правоохоронці викрили групу, яка вивозила з України ухилянтів через невизнане Придністров’я.
На Одещині викрито групу транспортерів, які за $5 тисяч вивозили ухилянтів за кордон: відео
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У результаті спільної операції українських правоохоронців та правоохоронних органів Республіки Молдова була розкрита злочинна група, яка займалася незаконним вивезенням людей з України через невизнану територію Придністров'я. Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські виявили, що зловмисники організовували транспортування чоловіків призовного віку з Одеської області до кордону з Придністров'ям, після чого незаконно переправляли їх поза пунктами пропуску через лісові маршрути. За такі «послуги» злочинці вимагали від 4,5 до 5 тисяч доларів в залежності від терміновості виїзду. Група використовувала декілька Телеграм-каналів для залучення клієнтів та надавала їм інструкції щодо часу, місця та умов перетину кордону.

Для припинення цієї незаконної діяльності та затримання зловмисників була створена спільна слідча група між Україною та Республікою Молдова, в яку увійшли представники Національної поліції, прокуратури, СБУ, а також Служби інформації та безпеки Молдови.

В результаті спільних заходів на території Молдови було затримано двох членів цієї злочинної групи, один з них — під час транспортування чотирьох українських громадян. Обидва затриманих, громадяни Республіки Молдова, були оголошені підозрюваними за організацію незаконної міграції у складі злочинної організації згідно із законодавством Республіки Молдова.

Правоохоронні органи продовжують розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх учасників цієї злочинної схеми та винних у незаконній переправці громадян через кордон України.

Джерело відео: Національна поліція України

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