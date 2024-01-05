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  1. В Украине

Что должен проверить нотариус при удостоверении договора по покупке квартиры с использованием жилищного сертификата

12:58, 5 января 2024
Нотариусам необходимо проверять наличие таких договорах информации о стоимости недвижимого имущества, определенную в отчете об оценке имущества.
Что должен проверить нотариус при удостоверении договора по покупке квартиры с использованием жилищного сертификата
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Нотариальная палата Украины сообщает, что должен проверить нотариус при удостоверении договора по покупке квартиры с использованием жилищного сертификата.

Так, при удостоверении договоров о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата нотариусам необходимо проверять наличие в таких договорах информации о стоимости недвижимого имущества, определенную в отчете об оценке имущества, осуществленной в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Об этом проинформировало Мининфраструктуру в письме НПУ.

Отмечается, что это связано с изменениями, которые вскоре будут приняты КМУ, а именно – планируется принятие постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о регулировании отношений, связанных с предоставлением компенсации за объекты недвижимого имущества, уничтоженные и поврежденные в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины».

В НПУ сообщили, что пункт 49 Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества (утвержденного постановлением КМУ от 30.05.2023 № 600) будет изложен в следующей редакции:

«49. Поиск жилья, стоимость, а также условия приобретения такого жилья согласовываются с собственником или заказчиком строительства получателем компенсации самостоятельно. Оплата за проведение оценки недвижимого имущества, за совершение нотариальных действий, административный сбор за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, другие обязательные налоги, сборы и платежи не могут быть оплачены за счет предоставленной компенсации. Оценка недвижимого имущества осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" и проводится до заключения договора о приобретении жилья. Стоимость недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке имущества, указывается в договоре о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата».

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