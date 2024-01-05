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Що повинен перевірити нотаріус при посвідченні договору щодо купівлі квартири з використанням житлового сертифікату

12:58, 5 січня 2024
Нотаріусам необхідно перевіряти наявність у таких договорах інформації про вартість нерухомого майна, визначену у звіті про оцінку майна.
Що повинен перевірити нотаріус при посвідченні договору щодо купівлі квартири з використанням житлового сертифікату
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Нотаріальна палата України повідомляє, що повинен перевірити нотаріус при посвідченні договору щодо купівлі квартири з використанням житлового сертифікату.

Так, при посвідченні договорів про придбання житла з використанням житлового сертифіката нотаріусам необхідно перевіряти наявність у таких договорах інформації про вартість нерухомого майна, визначену у звіті про оцінку майна, що здійснена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Про це поінформувало Мінінфраструктури у листі до НПУ.

Зазначається, що це пов’язано зі змінами, які незабаром будуть прийняті КМУ, а саме – планується прийняття постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, знищені та пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України».

У НПУ повідомили, що пункт 49 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (затвердженого постановою КМУ від 30.05.2023 № 600) буде викладено в такій редакції:

«49. Пошук житла, вартість, а також умови придбання такого житла узгоджуються з власником або замовником будівництва отримувачем компенсації самостійно. Оплата за проведення оцінки нерухомого майна, за вчинення нотаріальних дій, адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інші обов’язкові податки, збори та платежі не можуть бути оплачені за рахунок наданої компенсації. Оцінка нерухомого майна здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та проводиться до укладення договору про придбання житла. Вартість нерухомого майна, визначена у звіті про оцінку майна, зазначається в договорі про придбання житла з використанням житлового сертифіката».

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