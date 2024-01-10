Украинцы забронировали средства для приобретения дома через первые 500 жилых сертификатов

Использованы первые 500 жилых сертификатов.

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Граждане, имевшие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, могли подать заявление на бронирование средств для приобретения нового дома. Как сообщила 10 января глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, по состоянию на сегодняшний день использовано первые 500 жилищных сертификатов в рамках программы єВідновлення.

Для того чтобы использовать жилищный сертификат, необходимо:

Выбрать желаемую квартиру или дом. Если стоимость жилья превысит сумму сертификата, то можно совершить соответствующую доплату.

Направить обращение о финансировании покупки жилья. Это можно сделать через сервис Дія, ЦПАУ, нотариуса или управления соцзащиты населения (УЗСН).

Заключить договор купли-продажи недвижимого имущества у нотариуса.

Зарегистрировать право собственности на приобретенное жилье.

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