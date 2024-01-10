Українці забронювали кошти для придбання домівки через перші 500 житлових сертифікатів

Використано перші 500 житлових сертифікатів.

Джерело фото: Maria Ziegler / Unsplash

Громадяни, які мали житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, могли подати заяву на бронювання коштів для придбання нової домівки. Як повідомила 10 січня очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, станом на зараз використано перші 500 житлових сертифікатів в рамках програми єВідновлення.

Для того щоб використати житловий сертифікат, необхідно:

Обрати бажану квартиру або будинок. Якщо вартість житла перевищить суму сертифіката, можна здійснити відповідну доплату.

Направити звернення про фінансування купівлі житла. Це можна зробити через сервіс Дія, ЦНАП, нотаріуса чи управління соцзахисту населення (УЗСН).

Укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна у нотаріуса.

Зареєструвати право власності на придбане житло.

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