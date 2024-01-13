Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции: обсудили оборонные нужды Украины

Владимир Зеленский и Стефан Сежурне обсудили совместное производство дронов, артиллерии и дальнейшее усиление ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, который прибыл с визитом в Киев.

Они обсудили совместное производство дронов, артиллерии, дальнейшее усиление ПВО. Об этом говорится в сообщении Зеленского Телеграм.

Во время встречи Зеленский также проинформировал нового главу МИД Франции о работе по "Формуле мира".

"Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!", - подчеркнул Зеленский.

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