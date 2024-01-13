Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції: обговорили оборонні потреби України

Володимир Зеленський і Стефан Сежурне обговорили спільне виробництво дронів, артилерії та подальше посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який прибув із візитом до Києва.

Вони обговорили спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Про це йдеться у повідомленні Зеленського у Телеграм.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового главу МЗС Франції про роботу щодо "Формули миру".

"Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!", - наголосив Зеленський.

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