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У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

  1. В Україні

Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції: обговорили оборонні потреби України

20:41, 13 січня 2024
Володимир Зеленський і Стефан Сежурне обговорили спільне виробництво дронів, артилерії та подальше посилення ППО.
Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції: обговорили оборонні потреби України
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефан Сежурне, який прибув із візитом до Києва. 

Вони обговорили спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Про це йдеться у повідомленні Зеленського у Телеграм.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового главу МЗС Франції про роботу щодо "Формули миру".

"Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!", - наголосив Зеленський.

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