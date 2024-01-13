Деякі споживачі зловживали забороною на відключення боржників, щоб не платити за комуналку, – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав причину повернення відключень світла за борги.

Через заборону відключення боржників деякі споживачі зловживали цим, щоб не платити за комунальні послуги. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми побачили, що, на жаль, деякі скажімо як побутові, так і не побутові споживачі почали використовувати цю заборону для того, щоб не платити. Тому це нечесно. Особливо це нечесно, коли я дивлюся, що прифронтові регіони, що платять більше ніж області, які не дотичні до безпосередніх бойових дій. Я вважаю, це як мінімум не справедливо", - сказав міністр.

Також Галущенко зазначив, що скасування заборони на відключення боржників не означає те, що постачальники почнуть всіх відключати.

"Це як мінімум має покращити платіжну дисципліну особливо коли мова йде про те, коли не можна пояснити коли це просто ти зловживаєш тим, що є можливість не платити", - заявив він.

Нагадаємо, Кабмін відновив нарахування пені за борги за комуналку і дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх несплати.

У Києві та одній з областей 70 тисячам абонентів готуються відключити електрику.

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