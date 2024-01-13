Некоторые потребители злоупотребляли запретом на отключение должников, чтобы не платить за коммуналку – Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко назвал причину возврата отключений света за долги.

Из-за запрета отключения должников некоторые потребители злоупотребляли этим, чтобы не платить за коммунальные услуги. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы увидели, что, к сожалению, некоторые скажем как бытовые, так и не бытовые потребители начали использовать этот запрет для того, чтобы не платить. Поэтому это нечестно. Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы платят больше чем области, которые не причастны к непосредственным боевым действиям. Я считаю, это как минимум не справедливо", - сказал министр.

Также Галущенко отметил, что отмена запрета на отключение должников не означает, что поставщики начнут всех отключать.

"Это как минимум должно улучшить платежную дисциплину особенно когда речь идет о том, когда нельзя объяснить, когда это просто ты злоупотребляешь тем, что есть возможность не платить", - заявил он.

Напомним, Кабмин возобновил начисление пени за долги за коммуналку и разрешил прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты.

В Киеве и одной из областей 70 тысячам абонентов готовятся отключить электричество.

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