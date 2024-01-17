КРАИЛ будет признавать сертификацию игрового оборудования зарубежными лабораториями

КРАИЛ добавила в список субъектов, которые могут осуществлять сертификацию игрового оборудования, 5 европейских компаний.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила, что будет признавать зарубежную сертификацию игрового оборудования в Украине. Об этом говорится на официальном сайте КРАИЛ.

В Список субъектов сертификации, которые могут осуществлять сертификацию игрового оборудования, добавлен ряд европейских компаний, а именно:

– GLI Europe B.V. (Королевство Нидерланды);

– BMM Spain Testlabs, s.l.u. (Королевство Испания);

- eCOGRA Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

– NMi Certin B.V. (Королевство Нидерланды);

– SIQ Gaming Laboratories, Ltd. (Республика Словения).

Теперь, если организатор азартных игр приобретет игровое оборудование с сертификацией вышеуказанных компаний, то ему уже не нужно будет подтверждать сертификацию в Украине.

В КРАИЛ добавили, что продолжают работать над установлением соответствия украинских нормативных требований к европейским для приближения Украины к стандартам Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что НАПК составил протокол за коррупционное правонарушение в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого.

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