КРАИЛ будет признавать сертификацию игрового оборудования зарубежными лабораториями

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила, что будет признавать зарубежную сертификацию игрового оборудования в Украине. Об этом говорится на официальном сайте КРАИЛ.
В Список субъектов сертификации, которые могут осуществлять сертификацию игрового оборудования, добавлен ряд европейских компаний, а именно:
– GLI Europe B.V. (Королевство Нидерланды);
– BMM Spain Testlabs, s.l.u. (Королевство Испания);
- eCOGRA Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
– NMi Certin B.V. (Королевство Нидерланды);
– SIQ Gaming Laboratories, Ltd. (Республика Словения).
Теперь, если организатор азартных игр приобретет игровое оборудование с сертификацией вышеуказанных компаний, то ему уже не нужно будет подтверждать сертификацию в Украине.
В КРАИЛ добавили, что продолжают работать над установлением соответствия украинских нормативных требований к европейским для приближения Украины к стандартам Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что НАПК составил протокол за коррупционное правонарушение в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого.
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