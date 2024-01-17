КРАІЛ визнаватиме сертифікацію грального обладнання закордонними лабораторіями

КРАІЛ додала до переліку суб’єктів, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання, 5 європейських компаній.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила, що визнаватиме закордонну сертифікацію грального обладнання в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті КРАІЛ.

До Переліку суб’єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання, додано ряд європейських компаній, а саме:

- GLI Europe B.V. (Королівство Нідерланди);

- BMM Spain Testlabs, s.l.u. (Королівство Іспанія);

- eCOGRA Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);

- NMi Certin B.V. (Королівство Нідерланди);

- SIQ Gaming Laboratories, Ltd. (Республіка Словенія).

Відтепер, якщо організатор азартних ігор придбає гральне обладнання із сертифікацією вищевказаних компаній, то йому вже не потрібно буде підтверджувати сертифікацію в Україні.

У КРАІЛ додали, що продовжують працювати над встановленням відповідності українських нормативних вимог до європейських для наближення України до стандартів Європейського Союзу.

Раніше ми писали, що НАЗК склало протокол за корупційне правопорушення щодо голови КРАІЛ Івана Рудого.

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