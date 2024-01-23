Дальнобойного оружия станет больше: стали известны результаты «Рамштайна-18»

В Минобороны сообщили, что в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16, обсуждаются вопросы предоставления дополнительных вертолетов.

На заседании "Рамштайн-18", состоявшемся сегодня, 23 января, союзники Украины пообещали продолжать предоставлять оружие для эффективного поражения врага и усиливать систему противовоздушной обороны Украины.

Также поднималась тема адаптации зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам. Об этом заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк, передает Military Media Center.

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательство работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - сказал Павлюк.

В рамках встречи также обсуждена адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины.

Также было обсуждено наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в частности, в совместных проектах стран-партнеров из Украины.

Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны полковник Геннадий Коваленко сообщил, что на встрече был обсужден вопрос усиления способностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, отметил полковник, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению самолетов F-16 обсуждаются также вопросы предоставления союзниками дополнительных вертолетов.

"Это была продуктивная встреча, после которой хочется сказать "отставить панику" всем тем, кто поднимает настроения по поводу потери поддержки Украины", - подчеркнул Павлюк.

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