Далекобійної зброї стане більше: стали відомі результати «Рамштайну-18»

У Міноборони повідомили, що у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання додаткових вертольотів.

На засіданні "Рамштайн-18", яке відбулося сьогодні, 23 січня, союзники України пообіцяли продовжувати надавати зброю для ефективного ураження ворога та посилювати систему протиповітряної оборони України.

Також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ. Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк, передає Military Media Center.

"Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів", - сказав Павлюк.

У рамках зустрічі також обговорено адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Також було обговорено нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі було обговорено також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України", - наголосив Павлюк.

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