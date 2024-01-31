В Одесской области госслужащий ГМС требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины

Госслужащаму одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы Украины в Одесской сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, передает Офис Генерального прокурора.
В ведомстве отмечают, что служащий требовал взятку за несоздание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец.
«Свои услуги он оценил в 3000 долларов США из расчета 600 долларов США за одного ребенка» - говорится в сообщении.
При передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали. Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.
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