В Одесской области госслужащий ГМС требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины

Свои «услуги» госслужащий ГМС оценил в 3000 долларов США.

Госслужащаму одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы Украины в Одесской сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, передает Офис Генерального прокурора.

В ведомстве отмечают, что служащий требовал взятку за несоздание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец.

«Свои услуги он оценил в 3000 долларов США из расчета 600 долларов США за одного ребенка» - говорится в сообщении.

При передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали. Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

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