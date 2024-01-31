На Одещині держслужбовець ДМС вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України

Свої «послуги» держслужбовець ДМС оцінив у 3000 доларів США.

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Держслужбовцю одного із районних відділів ГУ Державної міграційної служби України в Одеській повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, передає Офіс Генерального прокурора.

У відомстві зазначають, що службовець вимагав хабар за нестворення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець.

«Свої послуги він оцінив у 3000 доларів США, із розрахунку 600 доларів США за одну дитину» - сказано у повідомленні.

Під час передачі неправомірної вигоди держслужбовця затримали. Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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