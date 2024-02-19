Реформа в оборонной промышленности: в составе Укроборонпрома пять новых ООО

Укроборонпром превратил 5 предприятий в ООО, общее их количество - 33.

Источник фото: УНИАН

Еще пять предприятий АО "Украинская оборонная промышленность" были преобразованы в общества с ограниченной ответственностью в феврале этого года, - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В феврале еще пять стратегических государственных предприятий, входящих в состав компании, превратились в хозяйственные общества, сделав общее количество таких предприятий 33. Этот шаг состоялся в рамках решения, принятого на втором заседании наблюдательного совета Общества.

"Преобразование оборонно-промышленного комплекса продолжается. Мы должны стать современной оружейной компанией, построенной по лучшим мировым образцам корпоративного управления", - подчеркнул Герман Сметанин, Генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Реформа государственного сектора оборонно-промышленного комплекса открывает путь к масштабному осовремениванию украинской оборонной промышленности, ее технологическому обновлению и делает отрасль драйвером развития всей отечественной экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.