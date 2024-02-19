Реформа в оборонній промисловості: у складі Укроборонпрому п'ять нових ТОВ

Укроборонпром перетворив 5 підприємств на ТОВ, загальна їх кількість – 33.

Джерело фото: УНІАН

Ще п’ять підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» було перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю у лютому цього року, – повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

У лютому ще п'ять стратегічних державних підприємств, що входять до складу компанії, перетворилися на господарські товариства, зробивши загальну кількість таких підприємств 33. Цей крок відбувся в рамках рішення, ухваленого на другому засіданні наглядової ради Товариства.

«Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасної зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління» – підкреслив Герман Сметанін, Генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Реформа державного сектору оборонно-промислового комплексу відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонної промисловості, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.

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