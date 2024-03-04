Кабмин внес в парламент законопроект о создании Государственного аграрного реестра

Законопроект имеет целью усовершенствовании механизма предоставления государственной поддержки в сельском хозяйстве.

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект закона под номером 11063, который касается создания Государственного аграрного реестра. Основная цель этого законопроекта заключается в совершенствовании механизма предоставления государственной поддержки в сельском хозяйстве и ведении и администрировании этого реестра. Предлагаемые изменения также предусматривают приведение положений закона в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проектом Закона предлагается:

определить правовой статус Государственного аграрного реестра и источники его финансирования;

определить держателя, администратора и технического администратора Государственного аграрного реестра;

определить объекты Государственного аграрного реестра и виды реестровой информации, которая будет обрабатываться в нем;

определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной аграрной политики, государственной политики в сферах сельского хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства (компетентного органа);

предусмотреть права и обязанности пользователей Государственного аграрного реестра;

очертить особенности функционирования Государственного аграрного реестра в условиях чрезвычайного или военного положения;

внести изменения в Законы Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Украины", "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", положения которых дополняются новыми нормами, в частности, в части обязательного использования данных Государственного аграрного реестра и/или программных средств ведения Государственного аграрного реестра при предоставлении государственной поддержки

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