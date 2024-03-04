Кабмін вніс до парламенту законопроект щодо створення Державного аграрного реєстру

Законопроект має на меті удосконаленні механізму надання державної підтримки у сільському господарстві.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект закону під номером 11063, який стосується створення Державного аграрного реєстру. Основна мета цього законопроекту полягає в удосконаленні механізму надання державної підтримки у сільському господарстві та веденні та адмініструванні цього реєстру. Пропоновані зміни також передбачають приведення положень закону у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри». Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проектом Закону пропонується:

окреслити правовий статус Державного аграрного реєстру та джерела його фінансування;

визначити держателя, адміністратора та технічного адміністратора Державного агарного реєстру;

визначити об’єкти Державного аграрного реєстру та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому;

визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (компетентного органу);

передбачити права та обов’язки користувачів Державного аграрного реєстру;

окреслити особливості функціонування Державного аграрного реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану;

внести зміни до Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва України», «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», положення яких доповнюються новими нормами, зокрема, в частині обов’язкового використання даних Державного аграрного реєстру та/або програмних засобів ведення Державного агарного реєстру під час надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги (підтримки), надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції.

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