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Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

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Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

07:45, 5 березня 2024
У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.
Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження
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Якщо вирок в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, постановлено без виклику особи, яка його оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватись з дня отримання нею копії вироку незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення. У тому числі, для прокурора. Про це зазначила Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС у постанові від 22 січня 2024 року у справі №757/1624/22-к.

Обставини справи

Місцевий суд вироком від 19.04.2022 визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 15 КК – ч. 1 ст. 185 КК. Апеляційний суд відмовив прокурору в поновленні строку на апеляційне оскарження і повернув йому апеляційну скаргу, вказавши, що прокурор був обізнаний про розгляд судом першої інстанції обвинувального акту відповідно до ст. 382 КПК, а тому об’єктивно мав можливість у розумні строки дізнатись про рух справи та результати її розгляду, однак з апеляційною скаргою на вирок від 19.04.2022 звернувся поза межами строку на апеляційне оскарження та не навів обставин, які б вказували на поважність причин пропуску строку.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст. Копія вироку надійшла до прокуратури 1.09.2022, тому апеляційна скарга подана стороною обвинувачення до закінчення строку на апеляційне оскарження.

Підставою розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС була необхідність формування єдиного правозастосовного підходу щодо визначення початку перебігу строку на апеляційне оскарження судових рішень, ухвалених в провадженнях про вчинення кримінальних проступків, розгляд яких відбувався у спрощеному провадженні (ст. 382 КПК).

Позиція ОП ККС ВС

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ОП зазначає, що за загальним правилом апеляційна скарга, якщо інше не передбачено КПК, може бути подана на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення, про що зазначено у п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК.

Водночас, абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК передбачає: «Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення».

ОП вказує, що правила апеляційного оскарження (1) ухвал суду або слідчого судді та (2) вироку в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, постановлених без виклику особи, яка їх оскаржує, викладені в одному положенні абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК, і текст цього положення не містить будь-яких вказівок на їх відмінне застосування.

У цьому провадженні розгляд справи в суді першої інстанції відбувся 19.04.2022 в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, без виклику прокурора. А 31.08.2022 до апеляційного суду надійшла скарга прокурора від 19.08.2022, де зазначено, що копію оскаржуваного судового рішення прокуратура не отримала.

Апеляційний суд відмовив прокурору у поновленні строку на апеляційне оскарження і повернув йому апеляційну скаргу, посилаючись на те, що вирок було опубліковано у ЄДРСР рішень 6.07.2022 і відповідно до супровідного листа копія цього вироку була направлена на адресу прокуратури 07.07.2022.

Таким чином, на думку апеляційного суду, прокурор мав можливість дізнатись про рух даної справи та результати її розгляду.

Об’єднана палата ККС ВС вважає, що посилання апеляційного суду на те, що прокурор повинен був вживати заходів, щоб дізнатись про стан судового провадження та отримати копію прийнятого рішення, є таким, що не ґрунтується на точному змісті абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК.

Висновок:

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК, якщо вирок в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, постановлено без виклику особи, яка його оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватись з дня отримання нею копії вироку незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення.

Автор: Наталя Мамченко 

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