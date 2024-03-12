Когда налоговики могут отказать в регистрации самозанятому лицу: разъяснение

После устранения причин, служащих основанием для отказа во взятии на учет такого самозанятого лица, физическое лицо может повторно подать документы для взятия на учет.

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Налоговая объяснила, когда налоговики могут отказать в регистрации самозанятому лицу.

Отмечается, что подпунктом 2 п. 6.7 разд. VI Порядка № 1588 определено, что контролирующий орган отказывает в рассмотрении документов, поданных для взятия на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в случае:

наличия ограничений на проведение независимой профессиональной деятельности, установленных законодательством;

когда документы поданы по ненадлежащему месту учета;

когда документы не соответствуют установленным требованиям, представленные не в полном объеме или когда указанные в различных документах сведения являются взаимно несоответствующими;

когда физическое лицо уже взято на учет как самозанятое лицо;

неподача для регистрации лицом, намеренным осуществлять независимую профессиональную деятельность, свидетельства о регистрации или иного документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.

После устранения причин, служащих основанием для отказа во взятии на учет такого самозанятого лица, физическое лицо может повторно подать документы для взятия на учет.

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