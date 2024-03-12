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  1. В Україні

Коли податківці можуть відмовити в реєстрації самозайнятій особі: роз’яснення

07:18, 12 березня 2024
Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік.
Коли податківці можуть відмовити в реєстрації самозайнятій особі: роз’яснення
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Податкова пояснила, коли податківці можуть відмовити в реєстрації самозайнятій особі.

Зазначається, що  підпунктом 2 п. 6.7 розд. VI Порядку № 1588 визначено, що контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:

  • наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
  • коли документи подані за неналежним місцем обліку;
  • коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
  • коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
  • неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік.

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