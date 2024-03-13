В Пуще-Водице «мертвым душам» заплатили более 1,5 млн грн за уборку на кладбище: сообщено о подозрении исполняющему обязанности смотрителя

Работникам, которые не исполняли должностные обязанности, безосновательно начисляли заработную плату.

На кладбище в Пуще-Водице «мертвым душам» за уборку заплатили более 1,5 млн грн. Прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности смотрителю Пуща-Водицкого кладбища Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Как отмечает Киевская городская прокуратура, мужчину подозревают в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно материалам следствия, исполняющий обязанности смотрителя кладбища в Пуща-Водице в течение 2020-2023 годов не контролировал работу уборщиков кладбища, которые на самом деле не выполняли свою работу.

В то же время работникам, не исполнявшим должностные обязанности безосновательно начисляли заработную плату. Фактически «мертвые души» получили из столичного бюджета более 1,5 млн грн, что привело к нанесению Киевскому городскому совету имущественного ущерба на эту сумму.

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