У Пущі-Водиці «мертвим душам» заплатили понад 1,5 млн грн за прибирання на кладовищі: повідомлено про підозру виконувачу обов’язків доглядача

Працівникам, які не виконували посадові обов’язки безпідставно нараховували заробітну плату.

На кладовищі у Пущі-Водиці «мертвим душам» за прибирання заплатили понад 1,5 млн грн. Прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків доглядача Пуща-Водицького кладовища Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування.

Як зазначає Київська міська прокуратура, чоловіка підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, виконувач обов’язків доглядача кладовища у Пуща-Водиці протягом 2020-2023 років не контролював роботу прибиральників кладовища, які насправді не виконували свою роботу.

В той же час працівникам, які не виконували посадові обов’язки безпідставно нараховували заробітну плату. Фактично «мертві душі» отримали зі столичного бюджету понад 1,5 млн грн, що призвело до завдання Київській міській раді майнової шкоди на цю суму.

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