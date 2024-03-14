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  1. В Украине

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона об обращении

10:04, 14 марта 2024
Законопроект направлен на усовершенствование законодательства об обращении и приведении законодательных актов в соответствие с Законом «Об административной процедуре».
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона об обращении
Фото: ch.tax.gov.ua
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В среду, 13 марта, Кабинет Министров Украины представил на рассмотрение Верховной Рады Украины новый проект Закона об обращении (№11082).

Как сообщило Министерство юстиции Украины, документ был подготовлен при активном участии представителей юридической науки, общественности и зарубежных партнеров.

Законопроект направлен на усовершенствование законодательства об обращении и приведении законодательных актов в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Проектом Закона Украины «Об обращении» предусматривается уточнение круга субъектов обращения, определение прав и обязанностей субъектов обращения и рассмотрения обращений; возможность обращаться через системы обработки обращений; вводится осуществление ежегодного внутреннего мониторинга с соблюдением требований законодательства об обращении и т.д.

Основной новацией законопроекта является четкое разграничение между обращениями, которые будут решаться согласно Закону об административной процедуре, и обращениями, которые будут рассматриваться в соответствии с Законом об обращении.

Заместитель Министра юстиции Украины Александр Банчук отметил, что этот Закон должен заменить действующий Закон об обращении граждан от 1996 года, «сделать эту сферу более ориентированной на защиту прав частных лиц с одновременным повышением эффективности деятельности органов власти и провести четкое разграничение с Законом об административной процедуре».

Стоит добавить, что сейчас текст законопроекта отсутствует на официальном сайте парламента.

Ранее сообщалось, что Минюст хочет изменить Закон «Об обращениях граждан».

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