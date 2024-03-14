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  1. В Україні

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону про звернення

10:04, 14 березня 2024
Законопроект спрямований на удосконалення законодавства про звернення та приведення законодавчих актів у відповідність до Закону «Про адміністративну процедуру».
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону про звернення
Фото: ch.tax.gov.ua
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У середу, 13 березня, Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону про звернення (№11082).

Як повідомило Міністерство юстиції України, документ був підготовлений за активної участі представників юридичної науки, громадськості та іноземних партнерів.

Законопроект спрямований на удосконалення законодавства про звернення та приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Проектом Закону України «Про звернення»  передбачається уточнення кола суб’єктів звернення, визначення прав і обов’язків суб’єктів звернення та суб’єктів розгляду звернень; можливість звертатись через системи опрацювання звернень; запроваджується здійснення щорічного внутрішнього моніторингу за дотриманням вимог законодавства про звернення тощо.

Основною новацією законопроєкт у є чітке розмежування між зверненнями, які вирішуватимуться згідно із Законом про адміністративну процедуру, і зверненнями, які розглядатимуться відповідно до Закону про звернення.

Заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук зазначив, що цей Закон повинен замінити досі чинний Закон про звернення громадян від 1996 року, «зробити цю сферу більш орієнтованою на захист прав приватних осіб з одночасним підвищенням ефективності діяльності органів влади та провести чітке розмежування із Законом про адміністративну процедуру».

Варто додати, наразі текст законопроекту відсутній на офіційному сайті парламенту.

Раніше ми писали, що Мін’юст хоче змінити Закон «Про звернення громадян».

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