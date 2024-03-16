«Узнаем на протяжении 100 дней», — президент Сербии Александар Вучич назвал возможные сценарии войны в Украине

Либо Запад пойдет в направлении полного конфликта с рф, либо с помощью США и Китая будет установлено какое-то перемирие, – заявил Александар Вучич.

Фото: Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что западным странам пора изменить свой подход к ситуации с полномасштабным вторжением рф в Украину, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта. Об этом он заявил на встрече с премьером Баварии в Белграде, передает b92.

Вучича попросили прокомментировать возможное вмешательство западных войск в ситуацию в Украине. Он сказал, что "у нас будут определенные изменения в некоторых наших доктринах" в ближайшем будущем.

По его словам, существуют два возможных сценария войны в Украине.

"Или Запад пойдет в направлении полного конфликта с россией, или с помощью США и Китая будет установлено какое-то перемирие, означающее огромное облегчение для мира. Если же они вступят в конфликт, то, боюсь, никто от этого ничего не выиграет", – заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что не уверен, что эта война не будет больше жертв, чем Вторая мировая. Также он допускает, что война "в любом случае она коснется Сербии".

"Мы должны быть готовы к любому решению и узнаем в течение 100 дней", – добавил Вучич.

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