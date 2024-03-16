«Дізнаємось протягом 100 днів», — президент Сербії Александар Вучич назвав можливі сценарії війни в Україні

Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з рф, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, — заявив Александар Вучич.

Фото: Globallookpress.com

Президент Сербії Александар Вучич висловив думку, що західним країнам час змінити свій підхід до ситуації з повномасштабним вторгненням росії в Україну, щоб запобігти подальшому загостренню конфлікту. Про це він заявив на зустрічі з прем’єром Баварії у Белграді, передає b92.

Вучича попросили прокоментувати можливе втручання західних військ у ситуацію в Україні. Він сказав, що "ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах" у найближчому майбутньому.

За його словами, існують два можливих сценарії війни в Украні.

"Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з росією, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, що означатиме величезне полегшення для світу. Якщо ж вони вступлять у конфлікт, то, боюся, ніхто від цього нічого не виграє", – заявив Вучич.

Президент Сербії додав, що не впевнений, що ця війна не матиме більше жертв, ніж Друга світова. Також він допускає, що вона "в будь-якому разі вона торкнеться Сербії".

"Ми повинні бути готові до будь-якого рішення та дізнаємося протягом 100 днів", - додав Вучич.

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