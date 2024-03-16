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Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

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«Дізнаємось протягом 100 днів», — президент Сербії Александар Вучич назвав можливі сценарії війни в Україні

10:20, 16 березня 2024
Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з рф, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, — заявив Александар Вучич.
«Дізнаємось протягом 100 днів», — президент Сербії Александар Вучич назвав можливі сценарії війни в Україні
Фото: Globallookpress.com
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Президент Сербії Александар Вучич висловив думку, що західним країнам час змінити свій підхід до ситуації з повномасштабним вторгненням росії в Україну, щоб запобігти подальшому загостренню конфлікту. Про це він заявив на зустрічі з прем’єром Баварії у Белграді, передає b92.

Вучича попросили прокоментувати можливе втручання західних військ у ситуацію в Україні. Він сказав, що "ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах" у найближчому майбутньому.

За його словами, існують два можливих сценарії війни в Украні. 

"Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з росією, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир'я, що означатиме величезне полегшення для світу. Якщо ж вони вступлять у конфлікт, то, боюся, ніхто від цього нічого не виграє", – заявив Вучич.

Президент Сербії додав, що не впевнений, що ця війна не матиме більше жертв, ніж Друга світова. Також він допускає, що вона "в будь-якому разі вона торкнеться Сербії".

"Ми повинні бути готові до будь-якого рішення та дізнаємося протягом 100 днів", - додав Вучич.

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