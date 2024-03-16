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Введення військ НАТО в Україну підвищить ризик початку Третьої світової, — глава МЗС Італії

09:42, 16 березня 2024
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що НАТО не слід входити в Україну.
Введення військ НАТО в Україну підвищить ризик початку Третьої світової, — глава МЗС Італії
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що можливе введення військ країн Заходу в Україну може призвести до Третьої світової війни, пише видання ANSA.

"Я не думаю, що НАТО слід входити в Україну", - заявив він, коментуючи можливість відправлення військ в Україну.

За словами міністра, він сподівається, що французьких військових не спрямовуватимуть для допомоги у війні з росією.

"Вступити у війну з рф - значить, створювати ризик Третьої світової війни", -  сказав Таяні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Макрон заявив про можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. За його словами, наразі згоди з цього питання немає, але виключати цього не можна.

Цю можливість уже відкинув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також Німеччина та Велика Британія не відправлятимуть свої війська в Україну. Цієї ж позиції дотримується і Канада.

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