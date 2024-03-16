Введение войск НАТО в Украину повысит риск начала Третьей мировой, — глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что НАТО не следует входить в Украину.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что возможное введение войск стран Запада в Украину может привести к Третьей мировой войне, пишет издание ANSA.

"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", - заявил он, комментируя возможность отправки войск в Украину.

По словам министра, он надеется, что французские военные не будут направляться для помощи в войне с россией.

"Вступить в войну с рф - значит, создавать риск Третьей мировой войны", - сказал Таяни.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, пока согласия по этому вопросу нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину. Этой же позиции придерживается и Канада.

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