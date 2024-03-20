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Подсанкционных деятелей культуры будут лишать государственных наград: законопроект готов ко второму чтению

12:37, 20 марта 2024
В законопроекте есть два критерия для лишения наград в сфере культуры.
Подсанкционных деятелей культуры будут лишать государственных наград: законопроект готов ко второму чтению
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Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что ко второму чтению готов законопроект, который позволит Президенту автоматически лишать государственных наград в сфере культуры тех людей, которые совершили преступление против Украины, передает официальный сайт парламента.

Он отметил, что голосование за этот важный для общества документ может «мгновенно объединить вокруг себя все проукраинские силы в парламенте, ведь это один из важных политических законов».

«Он касается таких людей, как Таисия Повалий, позировавшая с российским паспортом во время так называемых «выборов» путина. Документ также относится к иностранцам. Например, до сих пор звание Филипп Киркоров, что является абсолютным позором», - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что в законопроекте есть два критерия для лишения наград в сфере культуры. Первый – если суд выносит приговор о совершении человеком преступлений по спектру статей, связанных с коллаборационизмом и государственной изменой. Второй – если СНБО принимает решение наложить на человека санкции.

«Далее Президенту Украины на основании первого или второго следует издать указ о лишении такого человека государственных наград. Все просто и легко», - подытожил народный депутат.

Ранее мы писали детали об этом законопроекте.

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