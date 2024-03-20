Підсанкційних діячів культури позбавлятимуть державних нагород: законопроект готовий до другого читання

У законопроекті наявні два критерії для позбавлення нагород у сфері культури.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що до другого читання готовий законопроект, який дозволить Президентові автоматично позбавляти державних нагород у сфері культури тих людей, які вчинили злочин проти України, передає офіційний сайт парламенту.

Він зазначив, що голосування за цей важливий для суспільства документ може «миттєво об’єднати навколо себе всі проукраїнські сили у парламенті, адже це один із важливих політичних законів».

«Він стосується таких людей, як Таїсія Повалій, яка позувала з російським паспортом під час так званих «виборів» путіна. Документ також стосується іноземців. Наприклад, досі звання має Філіп Кіркоров, що є абсолютною ганьбою», - наголосив нардеп.

Він нагадав, що у законопроекті наявні два критерії для позбавлення нагород у сфері культури. Перший – якщо суд виносить вирок про вчинення людиною злочинів за спектром статей, які пов’язані з колабораціонізмом і державною зрадою. Другий – якщо РНБО ухвалює рішення накласти на особу санкції.

«Далі Президентові України на підставі першого чи другого треба видати указ про позбавлення такої людини державних нагород. Усе просто і легко», - підсумував народний депутат.

Раніше ми писали деталі про цей законопроект.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.