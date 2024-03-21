Рада запустила процедуру ликвидации Запорожского облсовета

Полномочия Запорожского облсовета передали ОВА.

Верховная Рада приняла постановление об осуществлении Запорожской областной военной администрацией полномочий, предусмотренных законом о правовом режиме военного положения, таким образом, запустив роспуск Запорожского областного совета (№9118).

В документе указано, что военная администрация подняла перед Президентом вопрос о передаче ей полномочий облсовета — и тот инициировал проект постановления.

Также в постановлении есть следующая мотивация: последний раз облсовет дистанционно собирался на сессию в марте 2022 года — соответственно он не может решать вопрос о деятельности коммунальных учреждений (эти моменты как раз и рассматривают на сессиях).

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что из-за недееспособности облсовета очень многие решения прошли мимо области.

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