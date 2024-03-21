Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради

Повноваження Запорізької облради передали ОВА.

Верховна Рада прийняла постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану, таким чином запустивши розпуск Запорізької обласної ради (№9118).

У документі вказано, що військова адміністрація порушила перед Президентом питання про передання їй повноважень облради — і той ініціював проєкт постанови.

Також у постанові є наступна мотивація: востаннє облрада дистанційно збиралася на сесію у березні 2022 року — відповідно вона не може розв'язувати питання щодо діяльності комунальних закладів (ці моменти якраз і розглядають на сесіях).

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що через недієздатність облради дуже багато рішень пройшли повз область.

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