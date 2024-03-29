Денис Маслов объяснил, как правильно подать заявление в Международный реестр ущерба и кто может это сделать

В целом реестр предусматривает 41 категорию ущерба.

Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина

2 апреля Международный реестр ущерба будет принимать заявления от украинцев о возмещении за поврежденное или разрушенное жилье.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал, как это правильно сделать и кто может подать заявление.

«В целом реестр предусматривает 41 категорию ущерба. Первая категория, которая стартует для подачи заявлений, предусматривает уведомления от владельцев поврежденного и уничтоженного жилья», – пояснил он.

Депутат добавил, что со временем для заявителей будут открываться другие категории. Заявления будут принимать исключительно в электронной форме через Дію.

«На всех этапах подачи заявления можно будет вносить коррективы и дополнения. Следует подумать о том, чтобы собрать максимальное количество разного рода доказательств в подтверждение факта уничтожения или повреждения имущества», – советует председатель профильного комитета.

По словам Маслова, пока нет перечня доказательств, подтверждением могут быть любые материалы.

«Собирайте все, что возможно: оценка ущерба от комиссий местных властей, фото и видео, акты обследований, показания соседей, справки от правоохранителей и даже сообщения в СМИ. Все, что можно, нужно добавить в заявление, это увеличит вероятность быстрого принятия в реестр», – подчеркнул нардеп.

По его словам, должна быть системная политика Правительства, чтобы заявитель мог быстро собрать все доказательства от государственных и правоохранительных органов.

«Я этим вопросом тоже отдельно буду заниматься для того, чтобы было максимальное содействие нашим гражданам. Чтобы они могли собрать доказательства и от государственных, и от правоохранительных органов, заполнить и подать заявление так, чтобы его приняли, а заявитель получил возмещение», – сказал парламентарий.

Маслов отметил, что возмещение должно выплачиваться из замороженных активов рф, и работа Международного реестра ущерба будет еще одним аргументом в пользу того, чтобы Украине эти средства передали.

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