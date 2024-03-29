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Денис Маслов пояснив, як правильно подати заяву в Міжнародний реєстр збитків та хто може це зробити

16:18, 29 березня 2024
Загалом реєстр передбачає 41 категорію збитків.
Денис Маслов пояснив, як правильно подати заяву в Міжнародний реєстр збитків та хто може це зробити
Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна
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2 квітня Міжнародний реєстр збитків прийматиме заяви від українців про відшкодування за пошкоджене або зруйноване житло.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, як це правильно зробити та хто може подати заяву.

«Загалом реєстр передбачає 41 категорію збитків. Перша категорія, яка стартує для подачі заяв, передбачає повідомлення від власників пошкодженого та знищеного житла», – пояснив він.

Депутат додав, що згодом для заявників відкриватимуть інші категорії. Заяви прийматимуть виключно в електронній формі через Дію.

«На всіх етапах подачі заяви можна буде вносити корективи та доповнення. Варто подумати про те, щоб зібрати максимальну кількість різного роду доказів на підтвердження факту знищення або пошкодження майна», – радить голова профільного комітету.

За словами Маслова, наразі немає переліку доказів, підтвердженням можуть бути будь-які матеріали.

«Збирайте все, що можливо: оцінка збитків від комісій місцевої влади, фото та відео, акти обстежень, свідчення сусідів, довідки від правоохоронців і навіть повідомлення в ЗМІ. Все, що можна, треба додати до заяви, це збільшить ймовірніть швидкого прийняття до реєстру», – наголосив нардеп.

За його словами, має бути системна політика Уряду, щоб заявник міг швидко зібрати всі докази від державних та правоохоронних органів.

«Я цим питанням теж окремо буду займатися для того, щоб було максимальне сприяння нашим громадянам. Щоб вони могли зібрати докази і від державних, і від правоохоронних органів, заповнити і подати заяву так, щоб її прийняли, а заявник отримав відшкодування», – сказав парламентар.

Маслов зазначив, що відшкодування мають виплачувати з заморожених активів рф, і робота Міжнародного реєстру збитків буде ще одним аргументом на користь того, щоб Україні ці кошти передали.

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