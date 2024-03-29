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На реке Тиса планируют построить порт с терминалом, — Закарпатская ОВА

17:48, 29 марта 2024
Благодаря ему можно будет организовать международные перевозки Тисой с выходом в более крупные судоходные реки.
На реке Тиса планируют построить порт с терминалом, — Закарпатская ОВА
Фото: tyachivnews.in.ua
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В Закарпатье хотят построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок. Об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

Так, Государственное предприятие «Администрация речных портов» обратилось в Закарпатскую ОВА с запросом о выделении земельного участка на берегу Тисы для строительства речного порта с мультимодальным терминалом.

По данным ОВА, речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Благодаря ему можно организовать международные перевозки Тисой с выходом к более крупным судоходным рекам.

Сейчас местные власти Закарпатья изучают документальную базу, проблемные вопросы, коммуникируют со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию скорейшего воплощения проекта.

Перспективы реализации этого проекта обсудили на совещании совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, БУВР Тисы, пограничниками.

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