На річці Тиса планують побудувати порт із терміналом, — Закарпатська ОВА

Завдяки йому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою з виходом до більших судноплавних річок.

Фото: tyachivnews.in.ua

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На Закарпатті хочуть побудувати перший в регіоні річковий порт з мультимодальним терміналом на березі річки Тиса для здійснення міжнародних перевезень. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Так, Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» звернулося до Закарпатської ОВА із запитом про виділення земельної ділянки на березі Тиси для будівництва річкового порту з мультимодальним терміналом

За даними ОВА, річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Наразі місцева влада Закарпаття вивчає документальну базу, проблемні питання, комунікує з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проекту.

Перспективи реалізації цього проекту обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками.

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