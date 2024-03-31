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Более 35 млн гривен убытков: в Черкасской области будут судить предпринимателя и его подельников за незаконный вылов рыбы

07:17, 31 марта 2024
Директор одного из черкасских частных акционерных обществ, занимавшихся добычей водных ресурсов, организовал схему незаконного отлова рыбы и ее продажи.
Более 35 млн гривен убытков: в Черкасской области будут судить предпринимателя и его подельников за незаконный вылов рыбы
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В Черкасской области будут судить предпринимателя и его подельников за незаконный вылов рыбы с убытками более чем в 35 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в августе 2023 года директор одного из черкасских частных акционерных обществ, занимавшихся добычей водных ресурсов, организовал схему незаконного лова рыбы и ее продажи.

Предприниматель привлек других лиц и при отсутствии соответствующих квот произвел отлов определенных видов рыбы на территории Черкасского района. В дальнейшем на основании поддельных документов они реализовали товар через другого субъекта хозяйствования.

Вырученными от противоправных действий средствами в размере более 180 тысяч грн обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Ущерб от незаконной добычи водных ресурсов составляет более 35 млн. грн.

Всем лицам избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму более 2 млн грн.

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