Понад 35 млн гривень збитків: на Черкащині судитимуть підприємця та його спільників за незаконний вилов риби

Директор одного із черкаських приватних акціонерних товариств, яке займалося видобутком водних ресурсів, організував схему незаконного вилову риби та її продажу.

Фото: Черкаська обласна прокуратура

На Черкащині судитимуть підприємця та його спільників за незаконний вилов риби зі збитками у понад 35 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що у серпні 2023 року директор одного із черкаських приватних акціонерних товариств, яке займалося видобутком водних ресурсів, організував схему незаконного вилову риби та її продажу.

Підприємець залучив інших осіб та за відсутності відповідних квот здійснив вилов певних видів риби на території Черкаського району.У подальшому на підставі підроблених документів вони реалізували товар через іншого суб’єкта господарювання.

Вирученими від протиправних дій коштами в розмірі понад 180 тисяч грн обвинувачені розпорядилися на власний розсуд.

Збиток від незаконного видобутку водних ресурсів становить понад 35 млн грн.

Усім особам обрано запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму понад 2 млн грн.

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