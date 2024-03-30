У Білій Церкві зросла кількість загиблих від вибуху невідомого предмета

У Білій Церкві на Київщині рятувальники знайшли фрагменти тіла другої загиблої людини в будинку, де раніше стався вибух невідомого предмета. Про це повідомляє ДСНС.

Фрагменти тіла знайшли на третьому поверсі зруйнованого будинку, де і пролунав вибух. Станом на зараз роботи там тривають.

Психологи надали допомогу 17 людям.

Нагадаємо, що в Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху спалахнула пожежа.

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