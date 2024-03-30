В Белой Церкви выросло количество погибших от взрыва неизвестного предмета

На третьем этаже дома были обнаружены фрагменты тела, — ГСЧС.

В Белой Церкви в Киевской области спасатели нашли фрагменты тела второго погибшего человека в доме, где ранее произошел взрыв неизвестного предмета. Об этом сообщает ГСЧС.

Фрагменты тела обнаружили на третьем этаже разрушенного дома, где и раздался взрыв. На сегодня работы там продолжаются.

Психологи оказали помощь 17 человек.

Напомним, что в Белой Церкви произошел взрыв в многоэтажке. В результате взрыва вспыхнул пожар.

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