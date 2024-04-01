Практика судов
  1. В Украине

«Киевгорстрой» может поэтапно разморозить проекты с лета 2024 года

20:23, 1 апреля 2024
По словам председателя правления, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.
«Киевгорстрой» может поэтапно разморозить проекты с лета 2024 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Холдинговая компания «Киевгорстрой» выполнила анализ проектов, и при условии утверждения Киевсоветом механизмов и источников финансирования, начиная с третьего квартала 2024 года, возможно их поэтапное размораживание.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий Олейник на заседании временной комиссии.

«За эти полтора месяца нам удалось осмотреть все строительные адреса – их у нас 25, общим составом более 120 домов, проанализировать положение дел в компании и совместно с командой определить направления, по которым планируем двигаться, чтобы стабилизировать "Киевгорстрой"», - сообщил он.

По словам Олейника, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.

Он уточнил, что просчитывается несколько вариантов. В частности, сотрудничество с коммунальным предприятием «Жилье-инвест», которое может приобрести определенное количество квартир под программу "Аренда с выкупом". Согласно анализу, имеющийся объем квартир в достроенных объектах позволяет привлечь около 500 млн грн.

Кроме того, предлагается передать городу несколько достроенных и введенных в эксплуатацию детсадов. По словам Олейника, поскольку они строились раньше, эти здания нужно адаптировать под повышенные требования безопасности. Если город согласится выкупить эти детсады после дооборудования укрытий, это сможет дать «Киевгорстрою» еще 200-300 млн грн на достройку объектов.

В то же время, этой суммы (700-800 млн грн) хватит только на перезапуск нескольких площадок. Для полноценной разморозки объектов нужно около 2 млрд грн в год, а в целом, как и озвучивалось ранее, – около 4 млрд грн в 2024-2025 гг.

Также ведутся переговоры с государственными банками – Укргазбанком и Сенсом – по кредитованию под государственные гарантии и залоговое имущество.

Он добавил, что сегодня каждый месяц простоя стоит компании около 10 млн грн (стабилизация объектов, налоги и т.п.).

По словам Олейника, при аккумуляции необходимого финансирования поэтапный, начиная с пяти, запуск всех объектов возможен с лета 2024 года.

Ранее стало известно, что в КГГА была создана комиссия для решения вопроса возобновления строительства на объектах «Киевгорстроя».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва