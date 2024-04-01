«Киевгорстрой» может поэтапно разморозить проекты с лета 2024 года

По словам председателя правления, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» выполнила анализ проектов, и при условии утверждения Киевсоветом механизмов и источников финансирования, начиная с третьего квартала 2024 года, возможно их поэтапное размораживание.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий Олейник на заседании временной комиссии.

«За эти полтора месяца нам удалось осмотреть все строительные адреса – их у нас 25, общим составом более 120 домов, проанализировать положение дел в компании и совместно с командой определить направления, по которым планируем двигаться, чтобы стабилизировать "Киевгорстрой"», - сообщил он.

По словам Олейника, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.

Он уточнил, что просчитывается несколько вариантов. В частности, сотрудничество с коммунальным предприятием «Жилье-инвест», которое может приобрести определенное количество квартир под программу "Аренда с выкупом". Согласно анализу, имеющийся объем квартир в достроенных объектах позволяет привлечь около 500 млн грн.

Кроме того, предлагается передать городу несколько достроенных и введенных в эксплуатацию детсадов. По словам Олейника, поскольку они строились раньше, эти здания нужно адаптировать под повышенные требования безопасности. Если город согласится выкупить эти детсады после дооборудования укрытий, это сможет дать «Киевгорстрою» еще 200-300 млн грн на достройку объектов.

В то же время, этой суммы (700-800 млн грн) хватит только на перезапуск нескольких площадок. Для полноценной разморозки объектов нужно около 2 млрд грн в год, а в целом, как и озвучивалось ранее, – около 4 млрд грн в 2024-2025 гг.

Также ведутся переговоры с государственными банками – Укргазбанком и Сенсом – по кредитованию под государственные гарантии и залоговое имущество.

Он добавил, что сегодня каждый месяц простоя стоит компании около 10 млн грн (стабилизация объектов, налоги и т.п.).

По словам Олейника, при аккумуляции необходимого финансирования поэтапный, начиная с пяти, запуск всех объектов возможен с лета 2024 года.

Ранее стало известно, что в КГГА была создана комиссия для решения вопроса возобновления строительства на объектах «Киевгорстроя».

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