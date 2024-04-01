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«Київміськбуд» може поетапно розморозити проєкти з літа 2024 року

20:23, 1 квітня 2024
За словами голови правління, реальний план стабілізації «Київміськбуду» залежатиме від обсягу залучених коштів.
«Київміськбуд» може поетапно розморозити проєкти з літа 2024 року
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Холдингова компанія «Київміськбуд» виконала аналіз проєктів, і за умови затвердження Київрадою механізмів і джерел фінансування, починаючи з третього кварталу 2024 року, можливе їхнє поетапне розморожування.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь Олійник на засіданні тимчасової комісії.

«За ці півтора місяця нам вдалось оглянути всі будівельні адреси – їх у нас 25, загальним складом понад 120 будинків, проаналізувати стан справ у компанії та спільно з командою визначити напрями, за якими плануємо рухатися, щоб стабілізувати "Київміськбуд"», - повідомив він.

За словами Олійника, реальний план стабілізації «Київміськбуду» залежатиме від обсягу залучених коштів.

Він уточнив, що прораховуються кілька варіантів. Зокрема, співпраця з комунальним підприємством «Житло-інвест», яке може придбати певну кількість квартир під програму «Оренда з викупом». Згідно з аналізом, наявний обсяг квартир у добудованих об'єктах дає змогу залучити близько 500 млн грн.

Крім того, пропонується передати місту кілька добудованих і введених в експлуатацію дитсадків. За словами Олійника, оскільки вони будувалися раніше, ці будівлі потрібно адаптувати під підвищені вимоги безпеки. Якщо місто погодиться викупити ці дитсадки після дообладнання сховищ, це зможе дати «Київміськбуду» ще 200-300 млн грн на добудову об'єктів.

Водночас цієї суми (700-800 млн грн) вистачить тільки на перезапуск кількох майданчиків. Для повноцінного розморожування об'єктів потрібно близько 2 млрд грн на рік, а загалом, як і озвучувалося раніше, - близько 4 млрд грн у 2024-2025 рр.

Також ведуться переговори з державними банками – Укргазбанком і Сенсом - щодо кредитування під державні гарантії та заставне майно.

Він додав, що сьогодні кожен місяць простою коштує компанії близько 10 млн грн (стабілізація об'єктів, податки тощо).

За словами Олійника, за умови акумуляції необхідного фінансування поетапний, починаючи з п'яти, запуск усіх об'єктів можливий із літа 2024 року.

Раніше стало відомо, що у КМДА створили комісію задля вирішення питання відновлення будівництва на об'єктах «Київміськбуду».

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