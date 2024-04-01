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15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — суд наказал украинца, вступившего на службу в «правоохранительный орган» врага

21:33, 1 апреля 2024
Мужчина получил «должность» в так называемом «Акимовском управлении Главного управления МВД в Запорожской области» и совершал противоправные действия в интересах оккупантов.
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — суд наказал украинца, вступившего на службу в «правоохранительный орган» врага
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Ленинский районный суд г. Запорожья сообщает об объявленном приговоре по делу гражданина Украины, добровольно вступившего в ряды незаконного правоохранительного органа, созданного на территории временно оккупированного пгт. Акимовка Мелитопольского района Запорожской области - т.н. «Акимовское управление Главного управления МВД в Запорожской области» и совершал противоправные деяния в интересах оккупационных властей.

Судовий розгляд здійснювався в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого.

Судом встановлено, що починаючи з квітня 2022 року громадянин України С., перебуваючи на тимчасово окупованій території Якимівської селищної територіальної громади, діючи умисно, з метою підтримання окупаційної влади, встановленої збройними формуваннями російської федерації, маючи проросійські погляди та критичне ставлення до діючої законної влади в Україні, прийняв пропозицію невстановлених осіб із числа представників збройних формувань і окупаційної адміністрації держави-агресора та добровільно зайняв посаду т.зв. «оперуполномоченный Отдела уголовного розыска» у територіальному підрозділі незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У подальшому С. здійснював в межах своїх службових повноважень патрулювання території громади, у форменому одязі зі зброєю разом з іншими поліцейськими та представниками збройних формувань рф, а також вчиняв інші протиправні дії в інтересах окупаційної влади, що здійснюються від імені та за стандартами держави-агресора, реалізація яких в свою чергу забезпечує становлення та зміцнення окупаційної влади рф шляхом функціонування незаконно створеного окупаційного правоохоронного органу рф на окупованій території України.

Вина обвинуваченого С. у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень була підтверджена сукупністю досліджених судом письмових доказів, допитом свідків у судовому засіданні.

Враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, на строк 15 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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