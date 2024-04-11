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В Сумах мужчина зарезал соседа на почве ревности

07:40, 11 апреля 2024
Злоумышленник ударил своего оппонента ножом в грудную клетку.
В Сумах мужчина зарезал соседа на почве ревности
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Сумах решением суда 52-летнему мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве соседа, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, убийство произошло 7 апреля 2024 года. Во время совместного употребления алкоголя женщина призналась своему сожителю, что изменяла ему с соседом.

После этого мужчина взял нож и пошел к соседу выяснять отношения. Во время разговора мужчина ударил своего оппонента ножом в грудную клетку. От полученного ранения 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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