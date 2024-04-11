В Сумах мужчина зарезал соседа на почве ревности

Злоумышленник ударил своего оппонента ножом в грудную клетку.

Фото: sumy.gp.gov.ua

В Сумах решением суда 52-летнему мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве соседа, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, убийство произошло 7 апреля 2024 года. Во время совместного употребления алкоголя женщина призналась своему сожителю, что изменяла ему с соседом.

После этого мужчина взял нож и пошел к соседу выяснять отношения. Во время разговора мужчина ударил своего оппонента ножом в грудную клетку. От полученного ранения 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.