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У Сумах чоловік зарізав сусіда на ґрунті ревнощів

07:40, 11 квітня 2024
Зловмисник ударив свого опонента ножем у грудну клітину.
У Сумах чоловік зарізав сусіда на ґрунті ревнощів
Фото: sumy.gp.gov.ua
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У Сумах рішенням суду 52-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві сусіда, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, вбивство сталась 7 квітня 2024 року. Під час спільного вживання алкоголю жінка зізналась своєму співмешканцю, що зраджувала йому з сусідом.

Після цього чоловік взяв ніж і пішов до сусіда з’ясовувати стосунки. Під час розмови чоловік ударив свого опонента ножем у грудну клітину. Від отриманого поранення 63-річний потерпілий помер на місці події.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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