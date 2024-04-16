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В Полтавской области будут судить военнослужащего, который пьяным устроил смертельное ДТП

11:52, 16 апреля 2024
В результате ДТП погибла жена военнослужащего.
В Полтавской области будут судить военнослужащего, который пьяным устроил смертельное ДТП
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в Полтаве. В этом ДТП погибла его жена. Об этом сообщили на официальном сайте ГБР.

Инцидент произошел вечером 16 февраля. В состоянии алкогольного опьянения военнослужащий сел за руль автомобиля и вместе со своей женой они поехали по улицам Полтавы. На одном из перекрестков он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в электроопору.

В результате аварии женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована. Через две недели она умерла, так и не выйдя из комы.

Следствие зафиксировало, что содержание алкоголя в крови водителя составило 1,2 промилле.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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